أبويا الله يرحمه علمني.. زينة تستعرض نصائح والدها عبر "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت "زينة"، على الصورة قائلة: "أبويا الله يرحمه علمني إن خير الناس أنفعهم للناس وإن اللي يعيش لنفسه هايموت لوحده الله يرحمك يا أبويا".

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وأضافت: "كل سنة وأنتم طيبين، جمع سالم يارب يكون عجبكم، وياريت تعرفوا إني بحبكم وبقدر عقولكم وبحترم بيوتكم علشان كده قدمت مسلسل يحترمكم السنة دي الحمد لله".

مسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة، دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل، ومحمد شاهين.