شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تعلق عن مشاركتها فى الاختيار: تشرفت بختام هذا العمل العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة أصالة عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى غنتها فى الحلقة الأخيرة من العمل، حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".

وكانت قررت شبكة قنوات on مؤخراً إعادة عرض الحلقات الـ28، 29، 30 مجمعة من مسلسل الاختيار، بطولة النجم أمير كرارة، بدءا من الساعة الـ7 والنصف مساء غد أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وذلك بعدما حقق المسلسل نجاحا جماهيريا ونقديا، خاصة أن العمل تناول قصة حياة البطل الأسطورى أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء، كما احتوى العمل علي مشاهد تضحيات الجنود من أجل أرض مصر، وحماية شعبها، ويقدمون كل ما هو نفيس وغال لأجل إعلاء مصر.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.