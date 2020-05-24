شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بعد مشاركتها فى خيانة عهد: العمل مع يسرا كان أمنية ومفيش فى جدعنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة حلا شيحة إنها وافقت على شخصية "فرح" التي جسدتها في مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض فى شهر رمضان المبارك، مضيفة: "كنت مرعوبة من تجسيد شخصية انتقامية مثلها، ولكن حبى لتقديم الشخصية وإحساسي بها جعلنى قدمتها بشكل مختلف وحقق نجاحا".

وأوضحت، خلال حوارها مع الخليج 365، أن الكثير من العوامل جعلتها توافق على تجربة "خيانة عهد"، وهى أن المسلسل مع العدل جروب، والمخرج سامح عبد العزيز، والنجمة يسرا لأن طول عمرى بحبها وبحب أتفرج عليها وعلى أفلامها، وكانت أمنية من أمنياتى إنى أشتغل معاها، وقلتلها كدة لما اتقابلنا في مهرجان الجونة، وهى إنسانة جميلة قبل ما تكون فنانة جميل، وكمان احنا برج الحوت زى بعض.

وتابعت أن يسرا هي بطلة العمل الرئيسية وكان ممكن تقلل المساحات وده في إيدها، لكن هي أتاحت الفرصة للكل، فبجد أنا مشفتش زيها جميلة وفى لوكيشن التصوير تحس إنها تلميذة واقفة وبتقول حاضر ومركزة في شخصيتها، ومش عارف أقول عليها غير إن مفيش حد في أخلاقها أبدا.

وأضافت حلا شيحة: "المخرج سامح عبد العزيز شاطر جدا، وقدر يوصلى اللى محتاجه في شخصية فرح، لأنه مخرج عنده وعى كبير، وقدر يفهمنى أبعاد الشخصية لأنها مكنتش حكاية بنت شريرة لكن هى عندها غضب كبر جواها من صغرها فترجمته إلى انتقام".

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وأشارت إلى إنها لم تقابل في الواقع شخصية مثل "فرح"، ولكنها سمعت عن شخصيات مثلها، مؤكدة: "احنا دايما بنظلم الناس دى وده مش معناه إنى بدى مبرر ولكن السبب بيكونوا تعرضوا لحاجات كتيرة فى حياتهم من صغرهم وكبرت معاهم، وده اللى كنت أقصده من خلال دورى في خيانة عهد".

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشاركت حلا شيحة في شهر رمضان الماضى ، فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.