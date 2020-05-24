شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة الأخيرة.. انتهاء العالم وتحوله إلى صحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية" مواجهة الروبوت زين "يوسف الشريف" الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" حول البقاء والفناء، فالروبوت يطلب من الريس عزيز تعاونهما معا ويصارعان بعضهما البعض وينتصر الروبوت زين ويحاول قتل الريس عزيز، الذى يرى أن من حق الإنسان البشرى الحياة والعيش فى سلام .

وفى نفس الوقت يدخل المهندس زين فى معركة شرسة مع أحد العاملين فى تكتل الواحة، ولكن ينتصر زين ويقتله، أما الروبوت زين فإنه يحصل على "e c" كثيرة، وفى تكتل الواحة يقابل السيد مؤنس ويضعه داخل جهاز ويدور حوار بين إياد نصار وسوسن بدر حول الأبدية ولكن يترك إياد نصار الواحة ويصعد عبر مركبة فضائية مع السيد مؤنس ويطلق من خلالها صاروخا يدمر الأرض ويحولها إلى صحراء.

بعد مرور 25 سنة نرى شخصين يسيران فى الصحراء أحدهما مصطفى خاطر ويبحثان عن الطعام حتى يجدان الصاروخ الذى خرج من تكتل الواحة، وكان يحمل المهندس زين ويذهبان به إلى الريسة للمنطقة فيقابل المهندس زين الطفلة ريناد التى كان يعلمها، وقد أصبحت فتاة كبيرة وينتهى المسلسل على ذلك.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى، ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما، وتدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.