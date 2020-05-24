شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان فضل شاكر التهنئة لجمهوره العربي بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قال خلال رسالة صوتية: "الله يتقبل منكم يا رب وعيدكم مبارك وينعاد عليكم بالخير وبالصحة والبركة، وإن شاء الله الأيام الجاية بتكون أحلى من الأيام اللى مرت اشتقتلكم كثير مع تحياتي فضل شاكر".

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من جهة أخرى، يعمل الفريق الفني لملك الإحساس الفنان فضل شاكر على إنجاز الألبوم الذي سيتضمن 6 أعمال غنائية، سيتم طرحها على طريقة السينجل كل أغنية بمفردها على مراحل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويستعد المطرب اللبنانى فضل شاكر لتسجيل أغنية جديدة "سينجل" باللهجة المصرية لم يكشف عن اسمها حى تكون مفاجأة للجمهور، وهى من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي.

والأغنية تحمل طابع دراما بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة، ومن المقرر أن يتم تسجلها بعد أزمة فيروس كورونا في أحد استوديوهات لبنان حتى يتم طرحها في شهر يونيو أو يوليو المقبل.

من ناحية أخرى، طرح فضل شاكر مؤخرا أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى علي أباظة، وتقول كلمات الأغنية: "لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى.. كأنى بضمك ليا.. وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى ..وأفتكر كل اللى بينا..ده اللى بينا مش شوية".