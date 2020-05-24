شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: سكنت فى عمارة كلها فنانين وعملتلى تربنة فى دماغى إنى أكون زيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سمير صبرى إن محافظة الإسكندرية ونشأته فيها هي من شكلت وجدانه، والتعايش مع الجميع تحت شعار الإنسانية، دون النظر إلى ديانته وعلمته البحث والثقافة وحب الفن، وتابع: "الناس فى الإسكندرية كلهم إسكندرنية مش بنسأل مين بيصلى فى معبد يهودى أو كنيسة أو جامع".

وأضاف "صبرى"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامج " رأي عام"، المذاع عبر قناة TeN، أنه انتقل من محافظة الإسكندرية للحياة في القاهرة بحى الزمالك، وتابع: "لحسن حظى كنت فى عمارة بها العديد من النجوم، كنت بقف فى الشرفة وبشوف فريد شوقي وهدى سلطان وعبد الحليم حافظ، ومديحة يسري.. والموضوع ده عملى تربنة فى دماغى من ناحية الفن"، مشيرا إلى أن العمارة كانت مليئة بالنجوم مما شغله وزاد من حبه وعشقه للفن وهو لم يزل طالبا في المدرسة.

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وكشف "صبرى" عن بعض التفاصيل الخاصة باللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني، مشيراً إلى أنه أجرى تحقيقا استقصائيا في ملابسات وفاتها في لندن، على مدار 8 حلقات، مشيرا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي البريطاني أكد أن هناك "ضربة في الرأس" وكدمات في اليد، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعى فى مصر عندما وصل جثمان الراحلة.

وأضاف صبري أنه يرجح ويقر برفض أن الوفاة جاءت نتيجة "اصطدام بشىء صلب في رأسها، أو مشاجرة حدثت في المنزل، نافيا ما قالته شقيقتها عن أن يكون وزير الإعلام الأسبق على صلة بما حدث، على حد قولها، أو سقوطها من شرفة شقة لندن كما قيل فى بادئ الأمر.