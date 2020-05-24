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شكرا لقرائتكم خبر عن "خيانة عهد" الحلقة الأخيرة.. شنق خالد سرحان وحبس حلا شيحة وجومانا مراد والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الحلقة استعادة يسرا لحياتها بعدما أخذت حق ابنها وانتقمت له ولنفسها من كل من تعرض لها بالأذى في حياتها، واستطاعت أن توفق بين ابنة أخيها هنادي مهنا وبين الطبيب الذى كان يعالج ابنها حيث قامت بخطبته لها، فيما ساعدت ندى حبيبة تيام قمر في التقرب من بعضهما ومصارحة بعضهما بحبهما وعادت حياة عهد سعيدة كما كانت.
مسلسل "خيانة عهد" عرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وعادت يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.
خيانة عهد - الأخيرة (1)
خيانة عهد - الأخيرة (2)
خيانة عهد - الأخيرة (3)
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