شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة ON تقرر عرض الحلقات الأخيرة من الاختيار استجابة لرغبة الجماهير غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الساحق واستجابة لرغبة الجماهير، قررت شبكة قنوات on إعادة عرض الحلقات الـ28، 29، 30 مجمعة من مسلسل الاختيار، بطولة النجم أمير كرارة، بدءا من الساعة الـ7 والنصف مساء غد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا ونقديا، خاصة أن العمل تناول قصة حياة البطل الأسطورى أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء، كما احتوى العمل علي مشاهد تضحيات الجنود من أجل أرض مصر، وحماية شعبها، ويقدمون كل ما هو نفيس وغال لأجل إعلاء مصر.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.