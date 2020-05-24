محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
طرحت الفنانة مي كساب ، أحدث أغانيها "البسوا المموه"، عبر حسابها بموقع "يوتيوب".
وأعلنت "مي"، عن الأغنية عبر حسابها بـ"تويتر"، وعلقت قائلة: "البسوا المموه.. تحية لأبطال مصر خير أجناد الأرض".
أغنية "البسوا المموه"، كلمات: محمد رسلان، ألحان و توزيع: عمرو حليم، قانون: محمد سعودي، ناي: مودي، جيتار: عمر منير، مهندس صوت: مصطفى رؤوف، إشراف عام: عاطف جمعة.
وكانت آخر أعمال مي كساب الغنائية، كليب "ببساطة" من ألبوم "أنا لسه هنا"، ويضم 12 أغنية، وجميع أغنيات الألبوم، توزيع زوجها أوكا.
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تطرح "البسوا المموه" إهداءً للجيش المصري (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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