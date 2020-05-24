مي كساب تطرح "البسوا المموه" إهداءً للجيش المصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طرحت الفنانة مي كساب ، أحدث أغانيها "البسوا المموه"، عبر حسابها بموقع "يوتيوب".

وأعلنت "مي"، عن الأغنية عبر حسابها بـ"تويتر"، وعلقت قائلة: "البسوا المموه.. تحية لأبطال مصر خير أجناد الأرض".

أغنية "البسوا المموه"، كلمات: محمد رسلان، ألحان و توزيع: عمرو حليم، قانون: محمد سعودي، ناي: مودي، جيتار: عمر منير، مهندس صوت: مصطفى رؤوف، إشراف عام: عاطف جمعة.

وكانت آخر أعمال مي كساب الغنائية، كليب "ببساطة" من ألبوم "أنا لسه هنا"، ويضم 12 أغنية، وجميع أغنيات الألبوم، توزيع زوجها أوكا.