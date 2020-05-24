قبل عرضه في العيد على منصة شاهد.. شيرين رضا تروج لفيلم "رأس السنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة شيرين رضا، على الترويج لفيلم"رأس السنة" المقرر عرضه غدا الأحد، على شاهد.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علي الجميع.. من بكرة فيلم ‎رأس السنة هيكون موجود على ‎شاهد VIP .. مين لسة متفرجش علي الفيلم؟ ".

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" رأس السنة " تدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، تجمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال ب رأس السنة عام 2009، ومع مرور الوقت تصبح علاقات الأبطال أكثر تشابكاً وتعقيداً، وتتكشف العديد من الحقائق ما يغير نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ويعود الفيلم بالمنتج والسيناريست محمد حفظي إلى الكتابة السينمائية، بعد توقف دام خمس سنوات، إذ كان آخر أعماله فيلم أسوار القمر في 2015، و" رأس السنة " هو التجربة الأولى لمخرجه صقر، وبطولة إياد نصار، أحمد مالك، علي قاسم، شيرين رضا، بسمة وإنجي المقدم.

والفيلم من إنتاج Lagoonie Film Production وفيلم كلينك، توزيع داخلي شركة دولار فيلم، وتوزيع خارجي روتانا، وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.