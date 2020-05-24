احتفالًا بالعيد.. ميرهان حسين تطرح أغنيتها الجديدة "فُكك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:



كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن أغنيتها الجديدة "فُكك"، المقرر طرحها اليوم في التاسعة مساءً عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وشاركت "ميرهان"، جمهورها ومتابعيه بالموقع، مقطع فيديو قالت فيه: "كل سنة وإنتوا طيبين وبألف خير

النهاردة إن شاء الله الساعة ٩ بالليل هاتشوفوا وتسمعوا أغنيتي فكك، اللينك اللي هاتشوفوها عليه موجود عندي في الستوري، يارب تعجبكوا هستنى رأيكوا فيها، عيد سعيد علينا جميعًا".



وظهرت ميرهان حسين، كضيفة شرف في المسلسل الكوميدي "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمى، أكرم حسنى، ويزو، بيومى فؤاد، لطفى لبيب، عارفة عبد الرسول، الطفل إسماعيل أحمد الجندي، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.