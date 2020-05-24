إعدام ريهام حجاج وبراءة نبيل عيسى في الحلقة الأخيرة من لما كنا صغيرين

عقب اعتراف دنيا ( ريهام حجاج ) بقتلها لنهى ( نسرين أمين ) واستخدام سكين عليه بصمات حسن ( نبيل عيسى ) تستكمل دنيا اعترافاتها بقتلها لوائل ( كريم قاسم ) لأنه اكتشف الحقيقة فوضعت له السم في القهوة. السم في القهوة. تورطت أكثر بسبب اختراق سليم ( محمود حميدة ) للحاسب الآلي لوائل فصور جريمة القتل وبدأ بتهديدها بالتبليغ عنها إذا لم تعمل معه في تجارة المخدرات، فقامت باستدراجه لمنزلها وقتله هناك. تم الحكم عليها بالإعدام وتم الإفراج عن حسن وسافر إلي نيويورك. المخدرات، فقامت باستدراجه لمنزلها وقتله هناك. تم الحكم عليها بالإعدام وتم الإفراج عن حسن وسافر إلي نيويورك. Advertisements كما توفي يحيى ( محمود حجازي ) بجرعة مخدرات زائدة. يذكر أن مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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