الناقدة آية طنطاوي تكشف للوفد رأيها في مسلسلات رمضان 2020

كشفت الناقدة الفنية آية طنطاوي عن رأيها في مسلسلات رمضان لهذا العام، وقالت أن بالمقارنة بالأعوام السابقة فهذا العام يميزه التنوع الدرامي، ودخول أنواع جديدة على المسلسلات مثل الخيالي العلمي في النهاية، والمسلسل الحربي في الاختيار، والمسلسل الرومانسي في فرصة تانية، بالإضافة للأنواع المعتادة زي الكوميديا والميلودراما والدراما.

وأعربت طنطاوي لبوابة الوفد أن وجود مسلسل رومانسي أمر غير معتاد في خريطة مسلسلات رمضان ولكنة لاقى صدى ونجاح لجمهور هذا النوع من الدراما.

كذلك وجود مسلسل مثل ب 100 وش يضيف نوع جديد على مستوى الكوميديا يفرض نفسه بقوة في ساحة الكوميديا، ويأكد أن كوميديا الموقف والايفيه لا تنجح دائمًا، والدليل أن جميع المسلسلات الكوميدية فشلت تقريبا و أما ب100 وش الذي لم يتوقع له الكثير نجاح كبير كان في الصدارة هذا العام وعبر تقديمه كوميديا من نوع مختلف، خفيفة، وضحك ليس فجًا.

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وأختتمت آية حديثها قائلة أن مشكلة الكتابة تفرض

نفسها بوضوح على كل المسلسلات اختلال في الإيقاع وينتج عنه " مط " لا داعي له فقط لأن صناع المسلسلات ملزمين ب 30 حلقة.

أما عن أهم نموذج تضرر من المط هو مسلسل لعبة النسيان، والذي تمتع بفكرة جيدة لكن المعالجة والكتابة أضرت به بسبب المط المبالغ فيه، فالقصة قائمة على التشويق بالاساس وتوقع الجمهور النهاية بسبب تطويل الأحداث.

بشكل عام هو موسم ليس دسم، لكنه مهم، يمكن ليس الأفضل على مستوى الكتابة، لكنه الأحسن على مستوى التنوع. ويكفي انه ترك علامات مهمة في الدراما وفي الجمهور مثل ب100 وش والاختيار.