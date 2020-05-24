تبدأ الحلقة الأخيرة من برنامج إغلب السقا، بمنافسة النجمة رزان مغربي، النجم أحمد السقا، واستطاع السقا التغلب على رزان مغربي في أول تحدي "سلة المرجيحه"، كما اعترفت رزان بصعوبة التحدي.
واستطاع السقا في التحدي الثاني"صيادين السمك" بهزيمة رزان، بينما في التحدي الثالث فلم تصدق رزان نفسها، وذلك بعد هزيمتها للسقا، وفي التحدي الرابع زحلقة أرضية انتقم السقا ممن رزان، وفاز عليها بفارق كبير جدًا.
وفي نهاية الحلقة فاز النجم أحمد السقا، على النجمة رزان مغربي، وأعرب عن شدة سعادته بإشتراكه في تحدي للخير، ووجه رسالة إلى جمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك.
شاهد من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر آخر حلقة من إغلب السقا .. رزان مغربي تسقط على الأرض بعد أول تحدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.