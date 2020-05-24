آخر حلقة من إغلب السقا .. رزان مغربي تسقط على الأرض بعد أول تحدي

تبدأ الحلقة الأخيرة من برنامج إغلب السقا، بمنافسة النجمة رزان مغربي، النجم أحمد السقا، واستطاع السقا التغلب على رزان مغربي في أول تحدي "سلة المرجيحه"، كما اعترفت رزان بصعوبة التحدي.

واستطاع السقا في التحدي الثاني

"صيادين السمك" بهزيمة رزان، بينما في التحدي الثالث فلم تصدق رزان نفسها، وذلك بعد هزيمتها للسقا، وفي التحدي الرابع زحلقة أرضية انتقم السقا ممن رزان، وفاز عليها بفارق كبير جدًا.

وفي نهاية الحلقة فاز النجم أحمد السقا، على النجمة رزان مغربي، وأعرب عن شدة سعادته بإشتراكه في تحدي للخير، ووجه رسالة إلى جمهوره بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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