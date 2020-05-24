كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد قليل الحلقة الأخيرة من مسلسل "فرصة تانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذاع حلقات مسلسل "فرصة تانية"، يوميًا على قناة أون في تمام الـ 11:45 مساءًا طوال شهر رمصان الكريم.

وتعرض الحلقة الـ 30 من مسلسل "فرصة تانية"، على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول في تمام الـ12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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تردد قناة cbc على النايل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية

- التردد: 11488

- معدل التصحيح: (v 34)

- القمر الصناعي: عرب سات

- التردد: 11919

- معدل التصحيح: h 5/6

تردد قناة dmc على النايل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية

- التردد: 11449

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

تردد قناة ON على النيل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية

- التردد: 10853

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6