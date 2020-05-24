حياة الفهد: في يهود مسالمين.. و"أم هارون" مساند للقضية الفلسطينية (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن سعادتها بردود الفعل على مسلسلها "حياة الفهد"، معلقة "أنا سعيدة بكل الأصداء على المسلسل حتى اللي ينتقدون لأنهم ينتقدون حلقة بحلقة معنى ذلك أنهم قاعدين وناطرين.. وإذا كان انتقاد بناء أنا أشكركم وإذا كان هدام فأنا عارفة الأسباب وتوجهاتهم.. والحمد الله العمل واضح وما فيه مثل ما ادعوا وقالوا بالعكس العمل مساند للقضية الفلسطينية".

وأضافت الفهد في تصريحات تليفزيونية :"العمل انتقد من قبل ما ينزل.. مجرد ما قلنا العمل فيه يهود الناس انتقدت وشالت وحطت دون أن يعرفوا شنو مقدمين في الداخل.. وبعدين خلينا واقعيين هل اليهود ده شيء إحنا اختلقناه ده شيء موجود من رب العالمين وكتاب مقدس.. وكانوا موجودين معانا في الكويت وكانوا جيران وفي علاقات جيدة وخصوصا هما عارفين وضعهم ونفسيتهم وماسكين حدودهم في المنطقة اللي هما قاعدين فيها وما يضرون أحدا".

وتابعت :"اليهود فئتين يهود وصهاينة.. حتى اليهود المسالمين ما راضيين عن أعمال الصهاينة.. لكن إحنا مين نفهم ناس حاقدين وقاعدين يساومون علي القضية الفلسطينية.. وراح يتعبون مع الكويتيين.. لان إحنا نمشي على نهج الأمير لما قال إحنا آخر ناس نطبع مع إسرائيل بعد فلسطين".

وأوضحت :"أنا غامرت لما اشتريت هذا العمل.. وقلت لمدير أعمالي هذا العمل يا إما يبتدي بخط جديد والمنتجين بعدين يمشوا عليه يا إما انتهى".

واستطردت حديثها قائلة :"وإحنا كفنانين صار عندنا ملل من الروتين.. يعني أنا المؤلف عطاني الفكرة وأنا قريتها لقيت هما حطين أم جان هي النموذج.. قولتلهم أم جان حياتها غير حياة أم هارون.. حياتها يمكن مختصرة وكانت هتدخلنا في متاهات طويلة ويمكن لسه ليها أحفاد في لندن".

وقالت :"يمكن أنا عجبني الشكل العام للشخصية وهي كان اسم الشخصية أم شاؤول وأنا طلبت إن يبقى اسمها أم هارون لأن في كتير من المسلمين يسمون هارون.. كونها كانت يهودية وبعدين أسلمت قبل ما تخلف أولادها.. لذلك ما في شيء من اللي بيقولوا".

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واختتمت حديثها :"شخصية أم هارون هي خليط من عده شخصيات يهودية.. وإحنا رفضنا إنها تكون نفس شخصية أم جان لأن مازال في أشخاص من أقاربها على قيد الحياة.. وممكن نكتب غلط عنها وندخل في متاهات.. عشان كده طلب من المؤلف يشوف موضوع جديد وما حددنا لا مكان ولا زمان.. حتى ما ذكرنا أي دولة".

وكانت حياة الفهد قد ردت على الاتهامات التي لاحقت مسلسلها "أم هاورن" مؤخرا بقيام نجل أحد الشخصيات العربية البارزة بدعم المسلسل.

وقالت الفنانة الكويتية في بيان نشرته عبر إنستغرام "بخصوص ما يتم تداوله عبر الوسائل المرئية أو السمعية من إحدى المحاميات أن ابن إحدى الشخصيات في الدول العربية البارزة داعم لمسلسل #ام_هارون عار عن الصحة نهائيا".

وأضافت:"المسلسل إنتاج حصري لمجموعة ام بي سي ومنفذ العمل مؤسسة الفهد للإنتاج وشركة جرناس فقط لا غير ولا يوجد أي تمويل آخر للعمل نهائيا.. والمسلسل لم يعرض على تلفزيون الكويت لا كعرض شراء أو كمنتج منفذ ولم يصور في دولة الكويت نهائيا".