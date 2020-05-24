شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الجزء الأول.. مؤلف مسلسل النهاية يؤكد وجود جزء ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست عمرو سمير عاطف على وجود جزء ثان من مسلسل النهاية، الذي يقوم ببطولته النجم يوسف الشريف، بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في السباق الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا. ورد سمير عاطف على إحدى التعليقات عبر حسابه الشخصى حول إمكانية وجود جزء ثان من المسلسل، ورد قائلاً: "نعم إن شاء الله".



النهاية

من ناحية أخرى، اكتشف الفنان يوسف الشريف سر العصير الذي كان يتناوله باستمرار فى تكتل الواحة، ضمن أحداث المسلسل، حيث أن هذا العصير هدفه السيطرة عليه ونسيان كل ما يعرفه، برغم أن العاملين معه فى الواحة كانوا يؤكدون له أن هذا العصير الذي لونه يميل للأزرق ما هو إلا مشروب طاقة.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثه فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.