بعد الحلقة الأخيرة من ونحب تاني ليه..5 نصائح من ياسمين عبد العزيز للمرأة بجملة واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صورة لها من مسلسل "ونحب تاني ليه"، ظهرت فيها بفستان الزفاف مع "مراد"، وحرصت أثناء تعليقها على الصورة بتوجيه عدة نصائح لكل امرأة، خاصة بعدما تعرض العمل على مدار أحداثه لقضية مهمة لكل سيدة.

ياسمين عبد العزيز وهى التى تمثلت في أهمية اختيار طريق حياتها مثلما ظهر مع شخصية "غالية"، والتى تعرضت لموقف صعب تمثل في اختيارها إما الرجوع للعيش مع طليقها بعدما تسبب في وجعها أكثر من مرة أو تفضيل "مراد" اسم الشخصية الذى لعبها كريم فهمي، بعدما ظهر فيه كل المميزات المناسبة للعيش معها لتبدأ حياة جديدة معه تستلزم حتى التضحية بطليقها، وإن كان أصبح أفضل من السابق مما جعلها تحت ضغوط كبيرة من الكل المقربين منها للرجوع له. ياسمين عبد العزيز علقت على الصورة بتوجيه 5 نصائح جاءت كالتالى: "إنتي غالية - كرامتك فى السما - قلبك ومشاعرك أغلى من أى حسابات - هنعيش مرة واحدة - هنعيشها صح". Advertisements من جانبه نشر النجم كريم فهمى صورة له بعد عرض الحلقة الأخيرة من أحداث المسلسل، وجه خلالها الشكر للنجمة منى زكى بعد ظهورها فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "ونحب تاني ليه".

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