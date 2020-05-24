شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى ضيفة شرف الحلقة الأخيرة من "ونحب تاني ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة منى زكى ضيفة شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، حيث ظهرت فى المشهد الأخير من المسلسل فى فرح غالية "ياسمين عبد العزيز" ومراد "كريم فهمى"، وجسدت دور خطيبة عبد الله "شريف منير" طليق غالية، الذى ذهب لحضور فرحها وتهنئتها وعرفها بخطيبته أثناء تهنئتها.

وكانت آخر أعمال منى زكى الدرامية مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحمد داوود، إياد نصار، سلوى عثمان، وآخرون، إخراج محمد ياسين.

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.