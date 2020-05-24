شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع ومصطفى خاطر ضيفا "الحياة اليوم" فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجمان على ربيع ومصطفى خاطر، بطلا مسلسل "عمر ودياب" ضيفين على برنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل وحسام حداد ثاني أيام العيد على شبكة قنوات الحياة برئاسة حازم شفيق، في سهرة فنية يتحدثان خلالها عن كواليس المسلسل ورد فعل الجمهور معهما وأصعب المشاهد. مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

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