شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى لجمهورها: العيد فرحة بوجودكم تكتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تهنئ بها جمهورها فى الوطن العربى بعيد الفطر المبارك، وعلقت: "العيد فرحة لا تكتمل إلا بوجودكم.. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير".

في سياق آخر كانت النجمة هيفاء وهبي قد كشفت عن قائمة مسلسلاتها المفضلة فى شهر رمضان، خلال فترة العزل المنزلى التى تقضيها فى منزلها بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث نشرت عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام" مشاهد من مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللي كريم والنجم أسر ياسين وعلقت: "ألذ مسلسل".

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كما نشرت صورة خلال متابعتها لمسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، وتعلق: "المبهرة يسرا"، كما نشرت مشهدا للفنانة روجينا من مسلسل "البرنس" لتعبر عن حبها لها.