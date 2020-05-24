شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: رحم الله منسى الأسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أمير كرارة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة "مركبة" له تجمعه بالبطل الشهيد أحمد المنسى وعلق عليها: "رحم الله المنسى الأسطورة".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.