شكرا لقرائتكم خبر عن شفى غليلنا.. هكذا تفاعل متابعو البرنس مع انتقام رضوان من فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من النجاح حققها مسلسل "البرنس" طوال شهر رمضان، وهو النجاح الذى وصل إلى ذروته مع الحلقة الأخيرة من المسلسل، وذلك بعدما تمكن رضوان "محمد رمضان" من الانتقام من إخوته شر انتقام لما فعلوه فيه على مدار المسلسل، حيث تمكن من إعدام فتحى "أحمد زاهر"، وذلك بعدما أوقع بينه من جهة وفدوى وياسر من جهة أخرى، حيث علم بخيانتهما له مما دفعه لقتلهما.

وفور انتهاء مسلسل "البرنس" تفاعل الجمهور ومتابعوه معه عبر تويتر بطريقتهم الخاصة، وذلك بعدما أثنوا عليه، مثلما ظهر فى حجم الإشادة بما رأوه في الحلقة الأخيرة وكأنها شفت غليلهم.



مسلسل البرنس

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.