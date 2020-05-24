شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: بهدى "احنا مش بتوع حداد" لـ منسى وكل شهداء مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد جمال إن أحداث مسلسل "الاختيار" شاهدها الجميع، وكانت الأحداث شديدة الصعوبة ولن يتوقعها أحد، مضيفا أنه لم يتوقع أن الحياة شديدة الصعوبة بهذا الشكل في سيناء والعريش. وأكد جمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أغنية "احنا مش بتوع حداد" هي رسالة للشهيد أحمد المنسي ولكل شهداء القوات المسلحة والشرطة.
أما الرسالة الثانية التى من خلالها أراد صناع العمل توصيلها بحسب جمال هي أن المصريين لم يتوقفوا ولم يتم تعطيلهم جراء هذا الإرهاب، مشيرا أن الأغنية هي إهداء من أسرة العمل للشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، متنميا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.
وصور أحمد جمال أغنيته الجديدة "احنا مش بتوع حداد" خلال الأيام الماضية، وتم عرضها تزامناً مع عرض مسلسل "الاختيار" فى الحلقة28 ، والأغنية من كلمات محمد طارق وديع ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
وفى سياق آخر، طرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية وحققت نجاح كبير.
وصور أحمد جمال الأغنية فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستغرق يومين كاملين، وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسى ملائم تماماً مع المناسب التى طرحت فيها، حول قيام الفنان أحمد جمال بتحضير مفاجأة لحبيبته، وأثناء ذلك تحدث بعض المواقف التى تكون سببا فى تعطيله، فيسابق الزمن فى تنفيذ هذه المفاجأة والتى تظهر مع نهاية أحداث الكليب.
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