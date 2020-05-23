نائب وزير الدفاع السعودي: نقف مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام المزيد

الخليج 365السبت 2020/5/23 11:24 م بتوقيت أبوظبي
قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، السبت، إن بلاده تتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام.
وأضاف الأمير خالد بن سلمان قائلا: "تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز".
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تطورات إيجابية ملحوظة، منها نمو التبادل التجاري خلال السنوات الماضية، عودة السفراء في البلدين، وفتح خطوط الطيران وافتتاح القسم القنصلي التابع للسفارة في بغداد، والموافقة على افتتاح ملحقية تجارية في بغداد.
ويزور وفد اقتصادي عراقي رفيع المستوى حاليا السعودية، يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة علي عبدالأمير علاوي، الذي لبحث استقرار السوق البترولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة.
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