جوزيف عطية أنجز المهمة: حبيبي أهواك

يتحضر النجم جوزف عطية لاصدار أغنيته الجديدة “خط أحمر” الأسبوع القادم.

الأغنية من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ. ويقول مطلعها “حبيبي أهواك.. صعب أنساك على فرقاك والله ما اقدر”.

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يطل جوزيف في هذا العمل باللهجة الخليجية لأوّل مرة، وستحمل هذه الأغنية مزيج بين الجو الرومانسي والراقص. وصوّر جوزيف الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج كفاح بلاني منذ أشهر في بيروت حيث كان من المقرر طرح العمل من قبل إلا أنه وبسبب أزمة كورونا تم تجميده.

نذكر أن “عطية” شارك خلال شهر رمضان بتتر البداية والنهاية لمسلسل “الساحر” بعنوان “حافظك عن غايب” و “الناس بواب”.

وقد احتل المرتبة الاولى في استفتاء أجراه موقع “الخليج 365” عبر سؤال القراء “أي شارة أو تتر مسلسل هو برأيك الأجمل هذا العام؟” وبعد تصويت الآلاف من المتابعين خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام، حصد جوزيف المرتبة الأولى بغنائه لشارتي البداية والنهاية لمسلسل الساحر.