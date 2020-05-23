بيلي إيليش معجبة بنانسي عجرم والأخيرة ترد عليها

عبر بث مباشر على يوتيوب، عبّرت النجمة العالمية بيلي إيليش عن اعجابها الشديد بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم، مشيرة الى أنها تحب أغنياتها والطريقة التي تغني بها. وأضافت “إيليش” الى أنها تحب أغنية “في حاجات”، كاشفة في الوقت نفسه الى أنها استمعت الى أغنية “انت إيه” بالصدفة لنانسي عجرم واعجبتها كثيراً.

بدورها ردت “عجرم” منذ قليل عبر حسابها على انستاستوري، وأعربت عن حبها الكبير لبيلي إيليش، مشيرة الى انها من اشد المعجبين بعملها، اضافة الى أن ابنتيها دائما ما تغنيان اغنياتها بصوت عال في المنزل.

من جهة أخرى، تستعد عجرم لإحياء حفل فني من مدينة بيروت، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو، في الساعة 8 مساءً بتوقيت بيروت / الرياض و7 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيقام الحفل بمناسبة العيد في موقع خاص دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على قناة نانسي عجرم على يوتيوب.