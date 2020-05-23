على طريقته الخاصة، إياد يطرح “اوعديني” لرامي جمال

May 23, 2020 طرح الفنان “إياد” فيديو كليب Cover لأغنية “اوعديني” للفنان المصري رامي جمال عبر حسابه على انستغرام. الأغنية سبق وقدمها رامي جمال في عام 2016، إلا ان إياد أحب أن يقدمها على طريقته الخاصة من جديد بسبب حبه للأغنية، فقام بتسجيلها في استديو يحيي الحسن، أما الكليب حمل توقيع ايا غندور التي أظهرت إياد بعدة لقطات رومانسية لافتة. قدم إياد الأغنية برؤية وموسيقى مختلفين حيث وضع إحساسه المميز وصوته الدافئ، وادائه الجميل.







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