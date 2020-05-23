عارضة أزياء عالمية بين ضحايا تحطم طائرة الركاب الباكستانية

May 23, 2020
أفادت تقارير صحفية، بأن عارضة الأزياء الباكستانية زارا عابد، بين ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الباكستانية في كراتشي الجمعة.
وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن زارا كانت على متن الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار كراتشي. وقد تم إنقاذ شخصين على الأقل ممن كانوا على متن الطائرة، ومن غير الواضح ما إذا كانت زارا بين الناجيين اللذين تم الإبلاغ عنهما.
وفيما قال عمدة كراتشي إن أياً من الركاب والطاقم البالغ عددهم 107 لم ينج من الكارثة، يحاول والدا عارضة الأزياء يائسين معرفة ما حدث لابنتهما.
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