خاص – وائل جسار ولايف ستايلز ستوديوز خلطة سحرية بعدسة المبدع فادي حداد

أخيراً وبعد أيام من التشويق، طرحت شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” بالتعاون مع النجم اللبناني وائل جسار فيديو كليب جديد لأغنية “ما تغيبش ثواني” كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت.

الكليب تم تصويره تحت ادارة المخرج فادي حداد على مدار يومين في لبنان، اليوم الأول في جامعة البلمند في شمال لبنان، واليوم الثاني في منطقة “المنصورية” المتن الشمالي، بالاضافة الى لقطات من عدة مناطق ومواقع لبنانية.

الأغنية رومانسية أداها وائل جسار بصوته وأسلوبه المختلفين ضمن خلطة سحرية تنوعت بين إحساسه الطاغي في الأداء والكلمة الرقيقة التي تضمن الكثير من المشاعر لخالد تاج الدين واللحن العذب لوليد سعد.

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العمل اكتمل بالصوت والصورة ضمن قصة درامية مؤثرة نسجها المخرج فادي حديد مستعيناً كموديل بالممثلة الشابة جوي هاني التي أدت دورها بكل احترافية خاصة بعدما اكتشفت خلال القصة أنها مصابة بمرض خطير فتحاول اخفاء الموضوع عن وائل الذي يلاحظ تصرفاتها ويتبعها ليعلم أنها تتلقى العلاج في المستشفى، عندئذ يبقى الى جانبها ويساعدها ويدعمها لتتخطى هذه المرحلة الصعبة في مشهد رائع ولافت جداً للانظار.

هذا العمل هو الأول الذي يجمع “لايف ستايلز ستوديوز” ووائل جسار الذي يعتبر من أجمل الأصوات في الساحة اللبنانية والعربية ويضم في أرشيفه اعمالاً فنية راقية وناجحة.

ولا شك في ان هذه الخلطة، التي جمعت وائل جسار وصوته وكاريزماته، وشركة لايف ستايلز ستوديوز الرائدة في الأعمال المصورة والمخرج المبدع فادي حداد، أنتجت عملاً سيكون مما لا شك فيه عمل الموسم.