لمحبي فيلم الخيال “أفاتار”.. إليكم هذا الخبر

أعلن المنتج جون لانداو عن اتمام فيلم الخيال العلمي “أفاتار” لجيمس كاميرون بدءاً من الأسبوع المقبل.

وكان الإنتاج السينمائي والتلفزيوني قد توقف في مختلف أنحاء العالم في منتصف آذار/مارس الفائت بسبب فيروس كورونا لكنه يعود ببطء في بعض الدول ومن بينها نيوزيلندا التي ستشهد تصوير تتمة أفاتار.

وبدأ عرض أفاتار في عام 2009 وظل الفيلم الأكثر دخلاً على الإطلاق حتى تموز/يوليو عام 2019 عندما تفوق عليه فيلم ”المنتقون: نهاية اللعبة”.