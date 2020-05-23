جديد لايف ستايلز ستوديوز وعمرو المصري يجذب الملايين في ايام

May 23, 2020 بعد ثلاثة أسابيع على طرح شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فيديو كليب جديد لأغنية “انا بقلظت” للفنان عمرو المصري، تخطى الكليب حاجز الثلاث ملايين مشاهدة على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب. وكانت الشركة قد أهدت الجمهور العربي أغنية من أجواء الحجر المنزلي المستمر منذ عدة اسابيع. الأغنية باللهجة المصرية من كلمات عليم، الحان عمرو المصري، توزيع عمرو الخضري والفيديو والايديت احمد جريزمان. وتم تصوير الكليب في المنزل ضمن قالب كوميدي مميز وفريد من نوعه، يحاكي يوميات عمرو المصري وأصدقائه في الحجر المنزليّ خلال انتشار فيروس كورونا.







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