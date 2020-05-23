أمر غريب يحصل على تويتر داليا مبارك

تواصل النجمة السعودية داليا مبارك تشويق الجمهور حول عملها المقبل والمتوقع صدوره في عيد الفطر السعيد.

وأكدت داليا عبر حسابها على تويتر أنها ستهدي جمهورها أغنية بعنوان “كذا ممكن” كلمات صمت وألحان سلطان خليفة.

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وقد كشفت داليا عن مقطع صغير منها “كذا ممكن نلاقي بعضنا في بعضنا ونبقى حبايب حبايب لو ذالنا عنّا مهما صار نخلق الاعذار”.

استباقاً للأغنية، دشن جمهور داليا هاشتاغاً حمل عنوان الأغنية #كذا_ممكن وهذا ان دلّ على شيء يدل على انتظار المتابعين للأغنية الجديدة.

آخر أعمال داليا مبارك ألبوم غنائي تعاونت في الحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي، حمل عنوان “في حياتك مستحيل” وتضمن مجموعة متعددة من الأشكال التلحينية الخليجية السعودية التي أبرزت جوانب أخرى في صوت داليا المتميز والناجح بين الجمهور في السعودية والخليج العربي.