مايا دياب تعايد شقيقتها بأجمل الكلام

احتفلت النجمة مايا دياب بعيد ميلاد شقيقتها غرايس دياب، حيث توجهت إليها بكلام مليء بالحب والمشاعر الصادقة.

وغرّدت مايا عبر حسابها على تويتر قائلة: “اليوم ليس فقط عيدك، مثل هذا اليوم أصبح لدي أخت ورفيقة وسند وتغيرت كل حياتي بوجودك.. قد ما احكي عنك قليل اسمحيلي اشكرك على كل لحظة أنت فيها الى جانبي ودعمتيني ولم تتركيني أشكر الله على نعمة وجودك في حياتي وأتمنى لك الصحة وتحقيق كل الذي تتمينه عقبال المية لأختي وحبيبة قلبي غرايس”.

وتمضي غرايس معظم وقتها مع مايا وتفهمها أكثر من شقيقاتها الأخريات، مما جعلها الأقرب اليها، وهذا ما دفع بمايا لاختيارها لتشارك معها في حلقة “حكايتي مع الزمان”، حيث تتم استضافة شخصين من نفس العائلة للتحدّث عن علاقتهما أمام الجميع.

من جهة أخرى، أحيت النجمة مايا دياب حفلًا غنائياً على يوتيوب، وهو حفلها الثاني خلال فترة الحجر المنزلي، على ان تطل بحفل ثالث بمناسبة عيد الفطر السعيد حيث من المتوقع ان تطرح أغنية جديدة مباشرة خلال الحفلة.