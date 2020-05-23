مروة محمد: مخرج "ضرب الرمل" ظلمني كما فعل مع أميرة محمد.. (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد ردود الفعل الكبيرة تجاه المسلسل السعودي "ضرب الرمل" سواء من الناحية الفنية أو حتى الإخراجية، تستمر الانتقادات المتواصلة تجاه مخرج العمل ماجد الربيعان الذي لم تتوقف سهام النقد تجاهه منذ أولى حلقات المسلسل، وكان آخر تلك الانتقادات من الفنانة السعودية مروة محمد التي أكدت خلال ظهورها على إحدى الإذاعات السعودية أنها لن تشارك في عمل آخر يخرجه ماجد الربيعان.

وقالت أيضا إن مخرج العمل قد أخلّ بالعقد المبرم بين الطرفين، وإنه عاملها كما تعامل مع الفنانة البحرينية أميرة محمد، وبينت بأنها ظلمت في "تتر" المسلسل بعد أن تم وضع اسمها في الأخير وتقديم أسماء عليها تقل عنها خبرة.

وأكدت مروة أن ما صرحت به أميرة محمد يعطيها الحق كاملاً فهي قد ظلمت ومن حقها أن تقول ما تشاء.

وفي وقت سابق هاجمت الفنانة البحرينية "أميرة محمد" مخرج مسلسل "ضرب الرمل" ماجد الربيعان بعد أن تم مصادرة حقها الأدبي – على حد قولها، وأكدت أنها كانت تقصد الممثلة اللبنانية ريتا حرب، بانتقادها من خلال الحديث عن كونها لا تملك رصيدًا في الأعمال الخليجية، مبينة أن الجمهور يعرف عنها أنها لا تستعرض أو تفتعل "شو" ولكنها تطالب بحقها الأدبي، كون اسمها جاء بعد اسم "ريتا".

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وقالت أميرة محمد عبر حسابها في سناب شات: "أنا دائمًا في أعمالي أترك أمور التتر والأسماء للمخرج بسبب ثقتي فيه بمعرفته الكبيرة بتاريخ الفنان، وش كثر هذا الشيء يأثر على الفنان بشكل كبير".

وخلال شهر رمضان شهد موقع تصوير المسلسل الذي استمر طوال الشهر فوضى عارمة بسبب تأخر بعض الفنانين، كما أن الوضع غير ملائم لتصوير ما تبقى من حلقات بسبب صعوبة التنقل، إلى جانب الإجراءات الأمنية المتخذة في المملكة.

وفي ذات السياق حدث سوء تفاهم بين مخرج العمل ماجد الربيعان والفنان خالد عبدالرحمن بسبب الأجر، حيث طالب الأخير برفع أجره، وهو الأمر الذي لم يرضِ مسؤولي العمل الذين رفضوا تلك المطالب، مما أحدث نوعًا من التأخير في التصوير.

وقد لاقى المسلسل أصداء واسعة من النقد والامتعاض بسبب الظهور السيئ للممثلين وعلى رأسهم الفنان خالد عبدالرحمن الذي طالبه محبوه والنقاد بعدم تكرار التجربة كونها كانت فاشلة بكل المقاييس.