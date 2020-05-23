احتفاء بعد الحلقة الأخيرة من "أولاد آدم".. وهذا ما قاله أبطال العمل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الحلقة الأخيرة من مسلسل "أولاد آدم" تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، إنتاج إيغل فيلمز ردود فعل كثيرة وكبيرة عند الجمهور.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بهذه النهاية السعيدة للعمل والتي انتهت بانتحار الشخصية الشريرة "غسان – مكسم خليل"، وزواج كل من "سعد ومايا" بالإضافة إلى اجتماع وزيرة العدل "ديمة" مع حب حياتها، إذ جمع المشهد الأخير جميع نجوم المسلسل في مشهد يرقصون ويغنون فيه بزفاف كل من "سعد ومايا.

هذا من جانب الجمهور والمتابعين أما من جانب أبطال العمل فقد علّق نجومه بعد انتهاء عرض الحلقة الأخيرة معربين عن سعادتهم بردود الفعل التي تصلهم عبر مصادر مختلفة.

"مكسيم خليل – غسان"

وكتب الفنان السوري مكسيم خليل منشورا عبر انستغرام متوجها إلى الجمهور قائلاً: "مو قلتلكم غسان ما بيوقع غير واقف؟؟ تراام"، حيث كانت نهاية الإعلامي "غسان يونس" في مسلسل "أولاد آدم" صادمة بالنسبة للجمهور فهو شخص مريض نفسيا وأناني وعندما تنكشف أوراقه يقرر الانتحار ولكن المدهش في الموضوع أن "غسان" ينتحر بكل سعادة وكأنه ذاهب إلى الاحتفال بدلاً من الانتحار.

وشكر خليل جمهوره على التعليقات والرسائل التي وصلته، إضافة إلى جميع النقاد والصحفيين المهنيين، ولكل شخص كان له دور في استكمال المسلسل، مضيفاً كنوع من الفكاهة بأنه يشكر الإعلامي الزميل "غسان يونس".

قيس الشيخ نجيب- "سعد"

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من جانبه قال الفنان السوري قيس الشيخ نجيب بأن شخصية "سعد" في مسلسل "أولاد آدم" تركت في نفسه أثرا كبيرا، مضيفاً أن هذه الشخصية كانت متجددة وغنية جداً بكل حالاتها، وتوجه بالشكر لمتابعيه على كمية الحب والتفاعل والتعليقات الإيجابية التي جاءت منهم خلال فترة العرض، منهياً كلامه بأن القادم أفضل.

ويعتبر دور "سعد" من الشخصيات الإيجابية في العمل والتي أعجب بها الجمهور كثيراً، وتم تداول شخصيته المثيرة للجدل كثيراً بفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أنه رجل قوي وجريء وعفوي ويتميز بالقلب الطيب رغم أنه سارق، لكن يدافع عن الفتاة التي يحبها ويتزوجها.

دانييلا رحمة- "مايا"

وعلّقت أيضاً بطلة مسلسل "أولاد آدم" الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة على نهاية العمل، ونشرت عبر انستغرام فيديو من المشهد الأخير للعمل الذي يجمع جميع أبطال العمل في زفاف "سعد ومايا"، قائلة: "حب سعد ومايا انتصر، النهايات الحلوة هيي اللي منتمناها، وهيك كانت الحلقة الأخيرة من أولاد آدم".

واستطاعت شخصية "مايا" أن تجذب المشاهدين منذ عرض أول حلقة بسبب رقصها الجريء وشخصيتها العفوية، بالإضافة إلى الثنائية الجميلة التي كونتها مع الفنان قيس الشيخ نجيب بحسب وصف الجمهور، وأشاد المتابعون بأنها حسنت من أدائها كثيراً ولفظها للغة العربية مؤدية شخصية مختلفة عما جسدته من أدوار في مسلسلاتها السابقة.