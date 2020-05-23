البرنس ينتهي بإعدام فتحي "أحمد زاهر".. وصدق رواية مريم (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت نهاية مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان، أن تفاجئ الجمهور بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها الحلقة الختامية والتي فاقت توقعات الجمهور، وحازت لحظة الانتقام من "فتحي" الذي يجسده الفنان المصري أحمد زاهر على إعجاب الجمهور وتصدر محركات البحث كونه نال عقابًا انتظره الكثيرون.

وتسببت لحظة إعدام أحمد زاهر في تفاعل الجمهور مع الحلقة الختامية، خاصة أنه أبدع في تقديم العديد من المشاهد بحسب ما قال عنه المتابعون مصنفينه بأنه الـ"نمبر وان" وأنه بطل المسلسل الحقيقي، بينما أشاد الكثيرون بأداء محمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" كونه استطاع الإيقاع به.

وأكدت نهاية الحلقة صدق توقعات الطفلة "مريم البرنس" التي تجسد دورها الطفلة فريدة حسام، حيث قالت في رواية لها خلال ظهور متلفز لها بأن "فتحي" قاصدة أحمد زاهر سيقتل "ياسر" الذي يجسده محمد علاء، إضافة إلى زواج "رضوان" من "علا" التي تجسدها الفنانة نور اللبنانية.

بينما اعترض البعض على عدم الانتقام من "عبير" التي تجسدها الفنانة المصرية رحاب الجمل، وعدم الزج بها في اتهام يودي بها في الحبس، بعدما اكتفى مخرج وكاتب العمل محمد سامي بأن تفقد ابنتها الصغيرة مفضلًا أن يكون الانتقام "ربانيا" بأن تمرض ابنتها وترحل عنها وتترك لها الحزن.

وغرّد متابع يدعى عبدالعزيز: "والله ما برد قلبي في اخته الكلبه ومنقهر من النهاية ذي احد مثلي؟ #البرنس"، وتداول "حمادة" مقولة محمد رمضان في آخر مشاهد البرنس والتي قال فيها: "#البرنس لما تاخذ في الدنيا على وجهك أوعى تأخذ الألم وتسكت وتعديها حتى لو بعد سنين ،لازم ترد ! والألم لازم يكون أقوى من اللي أخذته".

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وكتب حساب باسم "الصفراني": "شكرًا يا اجمل مسلسل في رمضان اسطورة يا محمد رمضان و يا احمد زاهر #البرنس"، وتابع "طلال العنزي" قائلًا: "محمد رمضان دايم مبدع بس هالمره بطل المسلسل بالنسبه لي احمد زاهر (فتحي) #البرنس".

وأضافت "بدرية": "#البرنس ابدعت ياابرنس اقتنعت انووو المسلسل بطولةة احمد زاهر والله بجد الدور يجنن والتمثيل برافووووو"، وتابع حساب باسم "درة": "#احمد_زاهر اقسم بالله نمبر ون"، وأردف آخر: "#احمد_زاهر هذا اللي ينقال عنه سرق الاضواء مبدع".

وتسبب رضوان البرنس في الوقيعة بين أشقائه انتهت بأن قام "فتحي" بقتل "فدوى" و"ياسر" بعد اكتشاف خيانتهما له طيلة السنوات الماضية، بينما أبلغ رضوان عن أحمد زاهر ونال جزاءه بالإعدام وبعد ذلك تزوج رضوان من علا ووافق على زواج شقيقته التي تجسد دورها الفنانة ريم سامي من حمادة الذي يجسده محمد مهران والذي ساعد رضوان في الوقيعة بأشقائه.

ووجه محمد رمضان رسالة في آخر مشاهد "البرنس" قال فيها: "خد حقك بأيدك واللي يضربك قلم أضربوا اتنين، وأنا خدت حقي في 9 أيام بس من بعد خروجي من السجن".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.