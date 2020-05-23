جزء ثان لـ "الساحر".. وستيفاني صليبا توجه رسالة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا تحتفل بنجاح دورها في مسلسل "الساحر"، حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على تويتر مهنئة أفراد العمل بكونه على لائحة أكثر الأعمال مشاهدة على قناة أبو ظبي التي كسبت الرهان وحصدت ملايين المشاهدات.

وقالت صليبا:" ألف مبروك لشركاء النجاح ابو ظبي ميديا، والنجم عابد فهد والمنتج اياد الخزوز ‎الذي وثق بي. أمّا فريق عمل الساحر "أحبكم" وأشكر الله أننا تمكنّا من تحدي الظروف معاً لنُطل في رمضان". ‎

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أنه قد تم اختزال العديد من المشاهد بهدف إنهاء العمل الذي اقتصر على 17 حلقة في حين كان من المفترض أن يكون 30 حلقة يمتد طيلة شهر رمضان إلا أن جائحة كورونا فرضت حذف العديد من المشاهد لكي يتسنى المنافسة في رمضان المبارك 2020.

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ووفق مصادر مقربة من الجهة المنتجة " اي سي ميديا" فإنه جرى التفكير جديا في البدء بالتحضير للجزء الثاني من مسلسل "الساحر" وحتى "النحات" الذي اقتصرت أحداثه على 15 حلقة، خاصة بعد أن احتل أول المراتب الخمس على عدد من القنوات الخليجية في مقدمتهم قناة أبو ظبي ِ

وأكدت تلك المصادر أنه ليس من الضروري أن يكون عرض المسلسل خلال السباق الرمضاني، إذ يتوقف ذلك على روزنامة عرض البرامج الجديدة ِ

والساحر مسلسل سوري- لبناني مشترك من إخراج محمد لطفي وﺗﺄﻟﻴﻒ سلام كسيري، كتب له السيناريو والحوار حازم سليمان، وهو من بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا وعبدالهادي الصباغ ومحمد حداقي ورودريغ سليمان ورشا بلال وجوي خوري وغيرهم.

وقد بدأ المسلسل على تقنية "الفلاش باك"، إذ تبدأ أول حلقاته بآخر مشهد للعمل والذي يكشف فيه الساحر "مينا" (عابد فهد) عن حقيقته وقصّة الكذب الذي يروّجه للناس عبر التلفزيون، لتعود المشاهد في الحلقات التالية إلى القصة وتفاصيلها وكيف سمحت له الفرصة لأن يتحول إلى عالم فلك شهير وشخصية عامة وكيف جمعه الصدفة بـ"كارمن" (ستيفاني صليبا) التي تزور حيّهم بحثا عمّن يكشف لها الغيب، "بصارة"، لتتأكد من خيانة زوجها، فتتغيّر بفضلها أحوال مينا من رجل فقير تعشقه نسوة الحي ويعيش في رحلة هرب لا تنتهي من الأمن، إلى رجل ذي نفوذ كبير سببه كشفه للمستور وإرشاده الناس بعلم الطاقة والأرقام والتنجيم وقراءة الفنجان والكفوف وكلّ السبل المتاحة لقراءة الغيب وفهم المستقبل وخفايا الحاضر والماضي.