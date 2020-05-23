صورة نادرة لوالدة ياسمين عبد العزيز.. والجمهور: تشبهها كثيرًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استحوذت صورة والدة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز على اهتمام الجمهور بشكل واسع فور نشرها من قبل وائل شقيق الفنانة عبر حسابه على فيسبوك.

الصورة النادرة لوالدة ياسمين عبد العزيز من مرحلة الشباب انهالت عليها التعليقات من قبل الجمهور، وقارنوا مدى التشابه بين الأم والفنانة، لتكون أغلب ردود الفعل أن ملامحهما متشابهة كثيرًا وتحديدًا عند جهة العينين.

وكتب وائل على صورة والدته:"ربنا يديكي الصحة والعافية يا أمي ويمد في عمرك بدل العمر عمرين".

فيما استغل آخرون نشر صورة والدة النجمين وطالبوا بأن ينهي وائل وياسمين خلافاتهما التي نشبت منذ أشهر قليلة بعدما تم تسريب وجود علاقة بين ياسمين والفنان أحمد العوضي وهو لم يرق لشقيقها وائل الذي هاجمها بقسوة ووجه العديد من الاتهامات للعوضي.

وبعد فترة أعلنت ياسمين والعوضي زواجهما رغما عن شقيقها الذي حذف جميع صور شقيقته من حساباته على مواقع التواصل، وعلق بعد حسم ارتباط شقيقته: "ربنا يفك سحرك ويبعد عنك اَي شر".

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وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز: "ويهديكي وترجعي لبيت ربنا الي اتعودتي تزوريه كل سنه ويوفقك لحياة جديدة سعيدة مع حد يستاهلك".

وكان مصدر مطلع قد كشف لموقع فوشيا، عن إتمام زواج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، بشكل سري بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر في تصريحاته آنذاك، أن ياسمين وأحمد تزوجا بالفعل قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة، دون الكشف عن الأمر حتى لأقرب أصدقائهما، وذلك تمهيدًا لإعلان الخبر لوسائل الإعلام في الوقت المناسب.

وتابع أن الفنانين أرادا عدم إثارة الجدل وتسليط الضوء على حياتهما الخاصة، ومن ثم وقوعهما في المزيد من المشكلات، وتحديدًا بعد الأزمة التي وقعت بين ياسمين عبدالعزيز وشقيقها الفنان وائل عبدالعزيز على خلفية علاقتها بأحمد العوضي، قبل أن يعلن وائل اعتذاره لها وخروجه من حياتها.

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان السيد وبدرية طلبة‎.‎