شكرا لقرائتكم خبر عن بـ100 وش الحلقة 30.. نجاح عملة نصب عصابة سكر وعمر على باسم الأمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثلاثين الأخيرة من مسلسل ب 100 وش بالتحقيق مع نجلاء "دنيا ماهر" وتأكيد أنها متورطة في قضية النصب الخاصة بمكتب الزواج، وخلال التحقيق اعترفت نجلاء على جميع أفراد العصابة وعمليات النصب التى قاموا بها.

وفى المشهد الثانى، نجحت العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر فى سويسرا ولكن نصب فتحى "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذى فتح لهم الحساب في سويسرا.

وانتهت الحلقة بسفر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا وتزوج حمادة "إسلام إبراهيم" من حب عمره نادية شقيقه سكر، وتبلغ سكر العصابة بالتخطيط لعملية نصب جديدة فى سويسرا نصيب كل واحد ألف يورو.

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.‬

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.