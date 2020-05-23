شكرا لقرائتكم خبر عن تورتة البرنس 3 أدوار.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان متابعيه وجمهوره، بصورة من احتفاله بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم، وسط أجواء عائلية تمثلت في أولاده وزوجته. ونشر رمضان صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يتوسط أولاده وزوجته، وأمام تورتة عيد الميلاد التي تم تصميمها على شكل "تاج" في إشارة إلى مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته ويعرض حالياً في السباق الرمضاني.

وعلى جانب آخر، درس جديد يعطيه النجم محمد رمضان من خلال مسلسل البرنس فى الحلقة التاسعة والعشرون أي الحلقة قبل الأخيرة، خاصة بعد عثور "رضوان" محمد رمضان على ابنته "مريم"، ليبدأ رحلة الانتقام من أخوته الذين تسببوا في قتل زوجته وابنه، وسبب حبسه بالسجن لمدة 5 سنوات، كما أنهم ألقوا بابنته في الشارع دون رحمة، ليكشف محمد رمضان عن بداية خطته في الانتقام بالفعل دون أن يلمس أحد بشكل مباشر.

من غير ما يمد ايده" هو الشعار الذى استخدمه "رضوان البرنس" بعد اختطافه لزوج شقيقته "رأفت" أحمد فهيم، لكى يستخدمه في خطة إحداث الفتنة بين "فتحى" احمد زاهر و زوجته "فدوى" روجينا، وشقيقه "ياسر" محمد علاء، حيث راقب "رضوان" "فدوى" أثناء قيادتها للسيارة وذهابها الى "ياسر" محمد علاء في العوامة الخاصة به، وظل يراقبهما من خلف إحدى النوافذ، وقام بتصويرهما أثناء حديثهما بأنهما يريدان قتل زوجها وشقيقه بنفس الوقت "فتحى" ويتهموا فيها "رضوان"، كما قام بتصويرهم أثناء العلاقة المحرمة بينهما.

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وذهب "رضوان" الى "رأفت" أحمد فهيم، في الغرفة الذى يحبسه بداخلها، وطلب منه أن يرسل رسالتين من خطه الخاص وبصوته، وهو ما نفذه بالفعل، وقام بإرسال رسالة صوتية لـ "فدوى" وأخبرها بأن "فتحى" ضحك عليها وخدعها وأوهمها بانها لا تنجب وهو في الحقيقة الذى لا ينجب، الامر الذى أغضبها وصدمها.

وبنفس الوقت أرسل رسالة بصوت "رأفت" أيضا، لـ "فتحى" وأخبره بأن أخيه "ياسر" يخونه مع زوجته "فدوى"، كما أرسل له الفيديو الذى قام بتصويره لهما أثناء العلاقة المحرمة بينهما، حتى يعطيه دليل على كلامه، وهو بالفعل ما تسبب في مواجهة عنيفة بين "فتحى"، و "فدوى" وصلت الى خروج "فتحى" عن شعوره وحاول قتلها وقام "رضوان" بالتصوير من إحدى نوافذ العقار المقابل للمنزل، لتختتم الحلقة دون توضيح ما سيحدث فهل ينجح بالفعل في قتلها أم يتدخل شخصا ما وينقذها.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.