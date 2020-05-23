شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وتيام قمر وسامح عبد العزيز فى آخر أيام تصوير مسلسل خيانة عهد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كل من المخرج سامح عبد العزيز، وتيام قمر، على نشر صور من آخر أيام تصوير مسلسل خيانة عهد، بطولة النجمة يسرا، عبر حسابهما الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليعلنا انتهاء التصوير تزامناً مع عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل. وظهرت النجمة يسرا وهى تتوسط النجوم وطاقم العمل في الصور التي انتشرت عبر السوشيال ميديا، وسرعان ما استقبل الكثير من التهانئ على نجاح المسلسل.

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وشهدت الحلقة 29 من مسلسل خيانة عهد، قيام جومانا مراد بطعن بيومي فؤاد بسكين في بطنه، وتعود القصة لقيام يسرا بالتعاون مع تاجر المخدرات "جلال" بوضع مسحوق يتسبب لجومانا في أزمة تنفس ومغص داخل كيس الهيروين وذلك لتستطيع الضغط عليها وتسجيل اعترافها بأنها بمشاركة حلا شيحة فى قتل هشام نجل يسرا، وهو ما نجحت فيه يسرا حيث سجلت لها الاعتراف.

واكتشفت يسرا أن جومانا مراد تسجل لقاءهما سويا لذلك قامت بالحصول على الكاميرا واللاب توب والهاتف المحمول لجومانا لحماية نفسها وعندما علمت جومانا بأن يسرا تتلاعب بها رفعت عليها السكين لتطعنها، وفى تلك الأثناء دخل بيومي فؤاد ليتلقى الطعنة بدلا من يسرا.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.