شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ أحمد السقا بعد مشهده فى مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد السقا، إن مشهده فى مسلسل الاختيار له معزة خاصة جداً لديه، كونه يعكس القضية التى يتمسك بها فى مواجهة الأفكار الظلامية وتوضيح صحيح الدين، مشيراً إلى أنه خصص قناة على يوتيوب من أجل توعية الأطفال من خطورة الأفكار التكفيرية، وتابع:"هوجها للأطفال مواليد 2011 شافوا سواد..ستظل مصر يحفظها الله خير الحافظين".

وأضاف "السقا" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه قام بتمثيل المشهد الذى يتضمن حوار بينه وبين الإرهابى هشام عشماوى، بمسلسل الاختيار، بعد 48 ساعة من إجراء عملية جراحية، موضحاً أنه مهموم بالأعمال الوطنية منذ صغره، وتابع:"أنا من الجيل اللى تأثر بفيلم رصاصة لا تزال فى جيبى ..أقسم بالله نيتى كانت خالصة لله سبحانه وتعالى وأنا بعمل المشهد".

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وكان الإعلامى وائل الإبراشي، إن مسلسل الاخيتار أحدث حالة من الإنقلاب فى الوسط الفنى ونسف ما كان يعرف أن الأعمال الدرامية الوطنية لا تحظى بالرواج الكبير، مشدداً على أن المسلسل له تأثير عند النشء والشباب فى رفع الروح الوطنية، مطالباً بضرورة التوقف عند هذه الحالة التى أحدثها العمل الفنى الذى أحدث حالة من الوطنية.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تقليد الأطفال للبطل الشهيد المنسى، وانتشار فيديوهاتهم، أحدثت حالة من الخوف لدى جماعة الإخوان الإرهابية، وقنواتهم الإرهابية، وتابع:" مسلسل الاختيار هزهم وفضحهم وكشفهم وانزعجهم، كون تأثيره كان قوياً".

وعرض مقدم البرنامج عرض فيديو للطفل معاذ وهو يقلد الشهيد المنسى قبل استشهاده، وكما عرض فى المسلسل، كما عرض فيديوهات أخرى لطفل وهو يبكى وهو يتابع المسلسل، وتابع:" الأطفال وصلت لهم الحالة الوطنية ..ولو قعدت تعمل برامج ومؤتمرات من هنا للصبح للحديث عن بطولات الشهداء لن تستطيع أن تصل للحالة التى يستطيع أن يصل لها الفن".