شكرا لقرائتكم خبر عن إيلى جولدينج تطلق كليبها الجديد Power.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إيلي جولدينج كليب أغنيتها الجديدة "Power"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو يوتيوب، وتدور فكرة الأغنية حول المواعدة فى القرن الواحد والعشرين، وكيف يمكن أن تؤثر عليها الآن وسائل التواصل الاجتماعى والسطحية والأشياء المادية.

وحسب موقع "رولينج ستون" فإن مقطع الفيديو المصاحب للأغنية قامت جولدينج بتصويره في منزلها في لندن خلال تواجدها بالحجر المنزلي. وحصدت أغنية "Power" نسبة مشاهدة تخطت الـ600 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب فى الساعات الأولى من إطلاقها.

وأشارت إيلي جولدينج، البالغة من العمر (33 عاما) التي تزوجت العام الماضي من كاسبر جوبلينج، وهو واحد من أهم أقطاب الموسيقى فى العالم، إلى أنها قررت أن تطلق هذه الأغنية من ألبومها الغنائى الجديد وكأنه نوع من التمهيد لإطلاقه.

Painted to pure perfection

We had a real connection

Bodies, aching, overtaken

You kept me at a distance,

Not asking any questions

Fingers, Pressing

Learning, lessons

Beautiful lies on a Friday night

Starting to wonder where we lost the magic

Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static

I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic,

Wearing your crown, it’s pulling me down

You just want the power, you’re not really down for love

You just want the power

The power

No I’m not chasing paper and I’m not faking neither

Advertisements

Take me higher or this will expire

Your self obsessions boring, sorry if I’m ignoring

Mindless actions lead to destruction

Beautiful lies on a Friday night

Starting to wonder where we lost the magic

Head in the clouds, talking so loud, all I hear is static

I’m not a material girl, everything in your world just feels like plastic,

Wearing your crown, it’s pulling me down

You just want the power, you’re not really down for love

You just want the power

The power

Everything you do is so cruel

Taking me for a fool

Making me need a new fix

Making me worship you

Everything you do is so cruel

Taking me for a fool

Making me need a new fix

Making me worship you