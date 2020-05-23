شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس الحلقة الأخيرة.. محمد رمضان يتزوج من نور ويحتفل على أنغام الكينج منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، بإقامة بزواج "رضوان البرنس" محمد رمضان من "علا" نور اللبنانية، وفى نفس الوقت ونفس حفل الزفاف احتفل أيضا بزفافهما كل من "نورا" ريم سامى و"حمادة" محمد مهران، والذى احتفلوا سويا على أنغام الكينج محمد منير.

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وظهر أيضا خلال أحداث الحلقة عودة "مريم" ابنة "رضوان" لوالدها، والتي تواجدت في حفل الزفاف أيضا، كما تواجد "الأسطى محمود" محمد جمعة، الشخص الذى قام بتربية "مريم" بعد أن ألقاها أخوة "رضوان" في الشارع أثناء حبسه بالسجن.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.