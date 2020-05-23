شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار الحلقة الأخيرة.. أصالة تختتم حكاية أسطورة منسى بقصيدة "سلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on حصريا، أحداثها بمشهد مؤثر للغاية، حيث أخذ المقدم أحمد منسى أسطورة الصاعقة ابنه حمزاوى الصغير للمقابر بطريقة الفلاش باك، ليقرأ الفاتحة للشهيد البطل إبراهيم الرفاعى، ثم شرح له أن الله عز وجل يقرر مواعيد الأموات، ولكن يعطى درجات للموتى، هناك من ينال الموت ويظل الناس تتذكره ويترحمون عليه، وهناك من يموت ولا تتذكره الناس ويبغضونه، وعند ختام كلام منسى ظهر صوت النجمة أصالة بقصيدة "سلام لمن يجوب السماء" لتختتم الحلقة أحداثها بمشهد يبكى الجميع.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.