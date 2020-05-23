شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وآسر ياسين بعد انتهاء 100 وش: يارب تكون النهاية عجبتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيللي كريم بصورة لها مع النجم آسر ياسين، من كواليس الحلقة الأخيرة لمسلسلهما 100 وش، الذى حقق نجاحا كبيرا فى السباق الرمضاني. ونشرت نيللى الصورة التي ظهرت فيها مع ياسين، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت "الحمد لله ????❤️ يا رب تكون النهاية عجبتكم مبروك لكل أفراد العصابة ????????????????".

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يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.