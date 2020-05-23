شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى مع أبطال مسلسل الفتوة فى آخر أيام تصوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنادي مهني على مشاركة متابعيها بصور من آخر أيام تصوير مسلسل الفتوة، الذي شاركت في بطولته مع النجم ياسر جلال والفنانة مي عمر. ونشرت هنادى مجموعة صور تجمعها مع النجم ياسر جلال ومي عمر والمخرج حسين المنباوي، والنجم أحمد صلاح حسني، والفنان أحمد خالد صالح، والفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل الفتوة، سؤال نور ابنة حسن الجبالي "ياسر جلال" المعلم عزمي "أحمد صلاح حسني" عن قاتل والدها من أجل الانتقام منه وتأخذ بتار والدها، وأخبرها عزمي أن قاتل والدها هو الفتوة الحاج أحمد "فريدة سيف النصر".

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وفي مشهد آخر بالمسلسل قامت ليل "مي عمر" بقتل زوجة أبيها حسيبة انتقاما منها بسببب قتلها أمها أحباب، وعرف عزمي بموت والدته وشك في شقيقته ليل على الفور وحاول قتلها ولكنها لم تعترف بقتلها.

من جانب آخر عرفت نورا ابنة حسن الجبالي وزوجته ليل أنه ما زال حسن على قيد الحياة ولم يمت وذهبا إليه، وفي ختام الحلقة استغاثت زينب شقيقة حسن به وأخبرته أن عزمى خطف ابنته من أجل جمع الفتوات والهجوم على حي الجمالية.