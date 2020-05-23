شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة الأخيرة.. محمد رمضان يسلم أحمد زاهر لحبل المشنقة والان مع تفاصيل الخبر
واستكمل المشهد بقيام "فتحى" بمحاولة قتله بالمسدس، ولكن "رضوان" سيطر عليه وقام بضربه حتى نزف دماء من فمه، مما اضطر "فتحى" أن يمضى على الشيك، وأعطاه الهاتف الموجود به الفيديوهات، ولكنه أعطى نسخة منها لـ "حمادة" محمد مهران وأحضر الحكومة، لتشهد الحلقة الأخيرة إعدام "فتحى" في اتهامه بقتل زوجته وشقيقه.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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