شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة الأخيرة.. محمد رمضان يسلم أحمد زاهر لحبل المشنقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، عودة "فتحى" أحمد زاهر إلى المنزل بعد قتله لزوجته "فدوى" روجينا، وشقيقه "ياسر" محمد علاء بعد خيانتهما له بعلاقة محرمة، ولكنه تفاجأ بوجود "رضوان" محمد رمضان، داخل منزله، طلب منه أن يمضى على شيك بحقوقه المادية، وجعله يرى نسخة من الفيديوهات التى قام بتصويرها له أثناء قتله لـ"فدوى" و"ياسر".

واستكمل المشهد بقيام "فتحى" بمحاولة قتله بالمسدس، ولكن "رضوان" سيطر عليه وقام بضربه حتى نزف دماء من فمه، مما اضطر "فتحى" أن يمضى على الشيك، وأعطاه الهاتف الموجود به الفيديوهات، ولكنه أعطى نسخة منها لـ "حمادة" محمد مهران وأحضر الحكومة، لتشهد الحلقة الأخيرة إعدام "فتحى" في اتهامه بقتل زوجته وشقيقه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.