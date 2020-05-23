شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار الحلقة الأخيرة.. أبطال معركة البرث الحقيقيون يروون تفاصيل الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on حصريا، بحديث زوجة منسى الحقيقية السيدة منار عن شعورها وإحساسها باستشهاده، حيث مكث معها 3 أيام فى رمضان وذهب للكتيبة، كما تحدث أبطال موقعة البرث الحقيقيون وقدموا وصفا تفصيليا عن المعركة، وتحديدا أن التكفيريين أرادوا أن يرفعوا علم القاعدة على الكمين، وهو ما اتفقنا عليه جميعا بعدم تقديم الفرصة لهم، وخلال حديث الأبطال عن معركة مربع البرث، مزج المخرج بيتر ميمى مشاهد المسلسل بحديثهم لتتمكن الجماهير من رؤية ما حدث بشكل واقعى، ليوضح الصورة الحقيقية.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.